UFFICIALE – Verona conferma il capitano Lorenzo Penna

Scaligera Basket è lieta di comunicare che Lorenzo Penna sarà il playmaker ed il Capitano della Tezenis Verona anche per la stagione 2024-25. Nell’ultima annata Penna ha giocato 42 partite mettendo a referto 7.8 punti, 4.3 assist e 3.7 rimbalzi per match.

LA CARRIERA

Penna, nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 21 gennaio del 1998, dopo la prima esperienza a Casalecchio di Reno ha iniziato a 12 anni nel settore giovanile della Virtus Bologna. Con le V Nere prosegue fino all’esordio in Serie A nella stagione 2015-2016; alla Virtus è allenato, l’anno successivo, da Coach Ramagli. Chiude con 29 gare giocate e oltre 14 minuti di media conquistando la promozione in Serie A e la Coppa Italia di Serie A2. Passa successivamente all’Andrea Costa Imola, sempre in Serie A2, prima di approdare a Udine dove rimane per due stagioni consecutive e incrocia nuovamente il proprio cammino con quello di coach Ramagli. La sua carriera si sviluppa anche a Torino dove arriva a giocare la finale promozione contro Tortona. Penna passa poi a Verona, ma nell’anno della promozione per i gialloblù, mette insieme solamente 7 presenze fermato da un infortunio al ginocchio destro. Dopo il lungo stop riparte da Forlì, sempre in Serie A2, arrivando a giocare la finale promozione contro Cremona; gioca 41 partite con una media di 22 minuti e 7.3 punti a gara. Nell’ultima stagione il Capitano gialloblù ha registrato 42 presenze mettendo a referto 7.8 punti, 4.3 assist e 3.7 rimbalzi per match. Penna ha maturato inoltre numerose esperienze con le Nazionali giovanili conquistando un bronzo agli Europei Under 18 e l’argento ai Mondiali Under 19.

LE DICHIARAZIONI:

Lorenzo Penna (giocatore): “Sono molto contento di rimanere a Verona, in un ambiente che ti permette di crescere e di competere ad alto livello. Ho sempre espresso la mia volontà di restare e sono felice che sia successo. Ringrazio la Società e lo Staff Tecnico per avermi dato fiducia. Non vedo l’ora di iniziare e ritrovare i nostri splendidi tifosi; vogliamo regalarci e regalargli un anno ricco di emozioni e soddisfazioni, a presto!”

Salvatore Trainotti (Direttore Generale): “Al di là dell’aspetto puramente contrattuale siamo contenti di proseguire con Lorenzo che da Capitano ha dimostrato attaccamento alla maglia, caparbietà e la leadership che cerchiamo nei nostri giocatori. Lorenzo ci permette di dare continuità al lavoro fin qui svolto e con le sue qualità sarà sicuramente un valore aggiunto nella costruzione dello spirito di squadra.”

Matteo Ardit