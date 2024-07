By

Scaligera Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Francesco Stefanelli per la stagione 2024-25.

A Francesco vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in maglia gialloblù ed i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Matteo Ardit