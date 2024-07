UFFICIALE – Vigevano firma Gabriele Stefanini

Si conclude con l’arrivo di Gabriele Stefanini la campagna acquisti della ELAchem Vigevano per la stagione 2024/25. La guardia nativa di Bologna compira’ 25 anni proprio domani, 18 luglio, e arriva dall’Umana Chiusi, società che ha preso parte la scorsa stagione al campionato di serie A2 e con la quale ha chiuso con una media realizzativa di oltre 13.2 punti e quasi 3 rimbalzi a partita. Cresciuto nelle giovanili della Fortitudo Bologna, Stefanini ha giocato dal 2007 al 2013 al Basket San Lazzaro, per poi trasferirsi fino al 2015 alla Pallacanestro Reggiana, da dove e’ partito verso gli Stati Uniti per frequentare i college statunitensi di Bergen Catholic School, Columbia Lions e San Francisco Dons. Rientrato in Italia nel 2022/23 ha giocato una stagione ancora a Reggio Emilia, prima di essere ceduto in prestito a Chiusi.

Con l’arrivo di Stefanini, la societa’ ducale aggiorna a sei i nuovi acquisti che, oltre a Gabriele sono Prince Oduro, Myles Mack, Celis Taflay, Matteo Galassi e Mihajlo Jerkovic, i quali si affiancano ai confermati Michele Peroni, Filippo Rossi, Giacomo Leardini e Kristofers Strautmanis. Giovedi 18 luglio verranno annunciati gli ultimi quattro giovani aggregati alla prima squadra.

UFF.STAMPA VIGEVANO1955