UFFICIALE – Vigevano saluta e ringrazia Filippo Bertoni

Filippo Bertoni non farà parte del roster di Vigevano 1955 per la prossima stagione. Il playmaker classe 2004, cresciuto tra le fila della Scaligera Basket Verona, ha vestito a titolo temporaneo la maglia gialloblu nella scorsa stagione, mostrandosi un esempio dentro e fuori dal campo e mettendosi a completa disposizione dei compagni soprattutto negli allenamenti, cogliendo nel migliore dei modi l’occasione di fare un’importante esperienza in serie A2, che va al di là dei minuti giocati. La società ringrazia Filippo per l’apporto dato alla squadra e gli augura un futuro sportivo ricco di soddisfazioni.

UFF.STAMPA VIGEVANO 1955