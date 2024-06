UFFICIALE – Vigevano saluta e ringrazia Wideman

Si interrompe dopo una stagione il rapporto di collaborazione fra Tyler Wideman ed ELAchem Vigevano. La ventinovenne ala/centro statunitense, uscita dall’università di Butler e con un passato in Europa fra Croazia, Israele e Ungheria, ha dato un contributo importante nello scorso campionato alla qualificazione per i playoff, realizzando in maglia gialloblu una media di 15.2 punti, 7 rimbalzi e 2.3 assist in 36 partite disputate, nonostante i problemi ai tendini che lo hanno condizionato durante una stagione in cui ha saputo comunque stringere i denti, prendendo parte a tutti gli incontri giocati dalla squadra. La società ringrazia Wideman per l’apporto fornito nella stagione appena conclusa e gli augura un futuro agonistico ricco di soddisfazioni.

UFF.STAMPA VIGEVANO1955