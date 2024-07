UFFICIALE – Vittorio Bartoli rinnova con Scaligera Verona

Scaligera Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale per il prolungamento contrattuale con l’atleta Vittorio Bartoli.

LA CARRIERA

Vittorio Bartoli è nato a Spoleto l’11 giugno 2002. Dopo la stagione 2017/18 con la Mens Sana Siena, giocando con l’Under 16 e Under 18, passa a Treviso dove rimane per tre campionati. A completamento del proprio percorso nelle formazioni giovanili, trova l’esordio in Serie A, mettendo insieme 6 presenze totali.

Successivamente si trasferisce a Capo d’Orlando in Serie A2, chiudendo la stagione regolare con 13 minuti di media, 3 punti, 3 rimbalzi e 1 assist. Nella fase ad orologio e playout, il suo utilizzo aumenta. Termina la stagione con 18 minuti di media e il suo fatturato cresce a 7.2 punti, 4.3 rimbalzi e 1.3 assist.

Nella stagione 2022/23 gioca a Ravenna, 19 le presenze totali nel Girone Rosso di Serie A2, con 16 minuti di media, 5.6 punti e 2 rimbalzi. Nelle ultime gare della stagione, giocate nel girone salvezza, chiude con 8 presenze, 9.2 punti e 2.7 rimbalzi a gara. Nella sua prima annata in gialloblù, fortemente condizionato da un infortunio al ginocchio destro, gioca 22 partite mettendo a referto 4.9 punti e 2.4 rimbalzi di media.

Vittorio Bartoli ha maturato esperienze anche nelle Nazionali Giovanili. Nel 2018 ha giocato l’Europeo Under 16 (7.6 punti di media) mentre nell’estate del 2022 è sceso in campo con l’Italia Under 20 all’Europeo di categoria, chiuso con un utilizzo di 28 minuti per gara e 7 punti di media. Bartoli vanta inoltre la prestigiosa esperienza con la prima edizione della Nazionale Green Team, a cui ha preso parte una rosa di giocatori tra i più interessanti del panorama cestistico italiano dal 2000 al 2006.

LE DICHIARAZIONI

Vittorio Bartoli (giocatore): “Speravo di poter continuare la mia esperienza a Verona, per questo motivo nel momento in cui la società e coach Ramagli mi hanno dimostrato la loro fiducia non ho esitato ad accettare il rinnovo. Non vedo l’ora di iniziare il campionato e rivedere al palazzetto i tifosi gialloblù.”

Salvatore Trainotti (Direttore Generale): “Siamo contenti di continuare il percorso insieme a Vittorio Bartoli. È un ragazzo che conosco da anni, ne ho seguito lo sviluppo dalle giovanili e ho ricevuto solo feedback positivi dalle persone che ci hanno lavorato insieme l’annata scorsa, staff tecnico in primis. È stato dunque naturale consolidare il rapporto, non vediamo l’ora di ritrovarlo ad agosto per costruire insieme una stagione di grandi soddisfazioni.”

