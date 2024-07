UFFICIALE – Vittorio Nobile firma con Cento

Vittorio Nobile è un nuovo giocatore della Sella Cento. La Benedetto XIV è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con il playmaker ex Real Sebastiani Rieti per la prossima stagione. Nato nel novembre del ‘95 a San Daniele del Friuli, muove i primi passi cestistici nella provincia friulana, per poi approdare all’APU Udine, dove rimane per 6 stagioni complessive, ma interrotte da un’annata a Reggio Calabria in B, importante per la crescita del giocatore. L’ultima stagione l’ha trascorsa a Rieti, dove ha tirato con le percentuali migliori della sua carriera. E’ stata una stagione nel complesso sfortunata, a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per qualche mese. Nobile ha sempre trovato minutaggi per niente banali anche in roster con diverse alternative nel suo ruolo. E’ un giocatore affidabile, in grado di offrire spaziature in attacco ed essere pericoloso dai 6 e 75, mantenendo grande aggressività ed energia nella metà campo difensiva, coerentemente ai profili cercati da Renato Nicolai e Coach Di Paolantonio.

Ecco le prime parole da nuovo giocatore della Benedetto XIV:

“Sono molto entusiasta di cominciare questa nuova avventura e mettermi in gioco per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di vestire il Rosso Benedetto”.

