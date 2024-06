UFFICIALE – Zanotti torna a vestire la divisa di Pesaro

Nome noto, volto noto: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver trovato l’accordo biennale per riportare in biancorosso Simone Zanotti. Ala/centro classe 1992, 208 cm per 106 kg, ha già vestito la canotta della VL per quattro stagioni, tutte in Serie A, dal 2018 al 2022. Giocatore atletico e verticale, veloce e dotato di una buona mano dal perimetro, le qualità di Zanotti sono note ai tifosi pesaresi.

Queste le prime sensazioni del giocatore torinese pochi istanti dopo aver messo nero su bianco l’inizio di una nuova esperienza in maglia VL: “Sono felicissimo di tornare a Pesaro, una città che per me è casa. Torno qui per un obiettivo importante, pertanto la soddisfazione è doppia”.

La carriera di Zanotti inizia nel 2010 con la maglia di Reggio Emilia, seguita dalle annate a Ruvo di Puglia e Lucca. Nel 2013/2014 scende in campo con la sua Torino, poi è a Bisceglie, Pavia, Monteroni di Lecce e Porto Sant’Elpidio. Nel 2018 arriva la chiamata della VL per il debutto nel massimo campionato: a Pesaro entra nel cuore dei tifosi, raggiungendo nel 2021 la finale di Coppa Italia contro Milano e l’anno dopo i playoff scudetto. Il 2022/2023 lo vede impegnato a Napoli, mentre la sua annata si chiude ancora una volta a Torino in Serie A2 prendendo parte ai playoff promozione. Nel 2023/2024 firma delle belle prestazioni in Serie A con la Vanoli Cremona, formazione che lascia per tornare a Pesaro agli ordini di Coach Pino Sacripanti.

E allora, in attesa di rivederlo in azione con la maglia biancorossa, bentornato Simo!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro