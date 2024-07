A Julio Trovato il Premio “Fioretti”, dirigente dell’anno 2023/24 in A2

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’assegnazione del titolo di Dirigente dell’anno in Serie A2 Old Wild West per la stagione sportiva 2023/2024, Premio “Gabriele Fioretti”, a Julio Trovato, general manager della Trapani Shark. I siciliani, fondati nell’estate 2023, hanno subito ottenuto la promozione in Serie A, conquistando anche la Supercoppa LNP 2023 di Serie A2.

Il premio viene assegnato nel ricordo di Gabriele Fioretti, general manager di Pallacanestro Biella e nel mondo della pallacanestro come giornalista e dirigente, scomparso nel novembre 2014 all’età di 39 anni.

Trovato, nato a Torino nel 1968, ha ottenuto la qualifica di Allenatore Nazionale FIP nel 1996. Dal 2003 è stato amministratore delegato della PMS Torino, Società con la quale ha ottenuto ben 4 promozioni, dalla Serie C Regionale fino alla Serie A2 Gold, conquistata nel 2013. Ha ricoperto poi il ruolo di amministratore delegato della Pallacanestro Trapani in Serie A2 per due stagioni, per poi approdare alla Virtus Bologna, come general manager, nel 2016; con la Società bianconera ha conquistato la promozione in Serie A nel 2017, vincendo anche la Coppa Italia di categoria nella stessa stagione. In seguito è stato direttore generale del Basket Ravenna, in A2, dal 2018 al 2021, e general manager della Stella Azzurra Basketball Academy Roma, per due anni, fino al 2023.

Nel suo primo anno di vita la Trapani Shark ha conquistato il primato in stagione regolare nel girone Verde, con 29 vittorie e sole 3 sconfitte, per poi conquistare la promozione nel massimo campionato attraverso la vittoria dei playoff, con il 3-1 nella finale contro la Fortitudo Bologna, dopo aver eliminato Assigeco Piacenza e Tezenis Verona nei turni precedenti. Il team siciliano aveva ottenuto ad inizio stagione anche la vittoria nella Supercoppa di categoria, nella Final Four di Montecatini Terme, superando nell’atto conclusivo la Gruppo Mascio Treviglio. Un campionato che ha conquistato il pubblico granata, con 3.056 spettatori di media nel rinnovato PalaShark, terzo dato assoluto della Serie A2.

Domani, mercoledì 3 luglio, alle 15.00, sarà reso noto il vincitore del Premio “Gabriele Fioretti” come Dirigente dell’anno 2023/24 in Serie B Nazionale Old Wild West.

L’albo d’oro del Premio “Gabriele Fioretti”, per il Dirigente dell’anno della Serie A2:

2013/14 – Salvatore Trainotti (Aquila Basket Trento)

2014/15 – Marco Martelli (Junior Casale Monferrato)

2015/16 – Graziella Bragaglio (Basket Brescia Leonessa)

2016/17 – Marco Sambugaro (Pallacanestro Biella)

2017/18 – Mario Ghiacci (Pallacanestro Trieste 2004)

2018/19 – Andrea Gracis (Treviso Basket)

2019/20 – Non assegnato

2020/21 – Ferencz Bartocci (Derthona Basket Tortona)

2021/22 – Alessandro Frosini (Scaligera Basket Verona)

2022/23 – Andrea Conti (Vanoli Basket Cremona)

2023/24 – Julio Trovato (Trapani Shark)

