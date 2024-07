By

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, rende nota la prima giornata della Serie A2 Old Wild West 2024/2025, in programma domenica 29 settembre.



Alle ore 12.00 di domani, giovedì 1 agosto, sarà diffuso il calendario integrale, compilato con applicazione del format asimmetrico che nelle 38 giornate non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.

