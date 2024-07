By

Un nuovo progetto sportivo, avvincente ed ambizioso, che vede in una solida realtà imprenditoriale l’elemento cardine: il Gruppo Mascio è Main Sponsor dell’OrziBasket. Il logo del Gruppo Mascio sarà presente sulla canotta da gioco e sul parquet del PalaBertocchi di Orzinuovi, che è pronto a riaccendere i riflettori in vista della stagione di Serie A2 2024/2025.

Azienda leader nel settore della movimentazione per conto terzi di materiali edili e stradali a livello nazionale, con sede operativa a Mornico al Serio (provincia di Bergamo), da sempre il Gruppo Mascio rappresenta un’impresa proiettata al futuro e determinata ad accogliere e veicolare il cambiamento anche in un’ottica di Responsabilità sociale d’impresa.

«C’è grande entusiasmo – commenta Stefano Mascio, presidente della compagine biancoblù –, emozione e sono forti le motivazioni in vista della nuova stagione sportiva che vedrà il Gruppo Mascio Main Sponsor dell’OrziBasket. Tutto ciò è per me motivo di grande orgoglio: insieme allo staff tecnico e dirigenziale stiamo portando avanti questo progetto con grande passione e con l’aspettativa di fare il meglio possibile. Ed è proprio questo che mi sento di dire ai tifosi biancoblù, che aspetto di vedere numerosi al PalaBertocchi».

Alessandro Botta