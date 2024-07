Nardò, ecco il programma della preseason 2024

Definito il programma delle amichevoli che Hdl Nardò Basket disputerà in questa preseason, un vero e proprio percorso di avvicinamento al debutto in campionato, fissato per il 29 settembre.

La prima uscita stagionale del Toro è in agenda il 28 agosto, subito con il derby di Puglia della pallacanestro. A Brindisi, infatti, i granata scenderanno in campo al cospetto della Valtur Brindisi, che come Nardò disputerà il campionato di A2. Il 7 settembre è l’appuntamento del cuore per i tanti appassionati neretini di basket. Al Pala Andrea Pasca di via Giannone Hdl Nardò Basket sfiderà la Pallacanestro Ruvo di Puglia, formazione di serie B nazionale, per il memorial “Andrea Pasca” dedicato al compianto ex giocatore e dirigente granata. Dopo il gruppo di coach Luca Dalmonte si trasferirà a Reggio Emilia per un mini-ritiro e per tre test di grande prestigio: il 10 settembre a Rimini con Rivierabanca Rinascita Basket Rimini (A2), il 12 settembre a Bologna con Fortitudo Bologna (A2), il 14 e 15 settembre a San Sepolcro (Arezzo) il quadrangolare Dukes Cup con Avellino Basket (A2), Victoria Libertas Basket Pesaro (A2) e Scafati Basket 1969 (A). Il 21 settembre, infine, le prove generali in vista del debutto in campionato: a Benevento il Toro sfida Virtus Roma (serie B).

Prima di questo intenso programma di lavoro e di verifiche sul campo, la squadra si ritroverà in sede nel pomeriggio (ore 18) del 12 agosto, mentre il giorno dopo (a partire dalle ore 9) i primi test al Pala San Giuseppe di Lecce.

UFF.STAMPA HDL NARDO’