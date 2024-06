Nota Real Sebastiani Rieti: “Giù le mani dai nostri tesserati”

By

In merito alle voci che stanno circolando circa l’interesse di altre società su atleti sotto contratto con la Sebastiani Rieti, la società comunica che perseguirà ogni comportamento teso a ledere la nostra compagine e la nostra credibilità.

Pur avendo comunicato la necessità di un oggettivo ridimensionamento del nostro budget per motivi personali già noti, Real Sebastiani Rieti conferma che intende mantenere fede e rispettare tutti i contratti in essere con i propri tesserati fin qui stipulati.

Sarà comunque nostra intenzione anche nei nuovi limiti di budget che ci siamo prefissati, allestire un team fortemente competitivo perché i nostri obiettivi non cambiano e restano immutati.

