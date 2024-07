Vigevano: tutte le amichevoli della preseason 2024

E’ stato definito il programma delle amichevoli estive della ELAchem Vigevano che verranno giocate in preparazione del nuovo campionato di serie A2, al via domenica 29 settembre. La prima data da segnare in agenda è domenica 25 agosto, fra le mura amiche del PalaELAchem, contro Crema (serie B nazionale) con palla a due alle ore 18, esattamente undici giorni dopo l’inizio del raduno, fissato nel pomeriggio di lunedì 12 agosto. Il secondo appuntamento è giovedì 29 agosto, sempre in casa, contro OrziBasket, altra squadra militante in serie A2.

Due giorni dopo, sabato 31 agosto, sarà invece il turno del “Memorial Bertolazzi” con la sfida di Omegna contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna, appartenente alla serie B nazionale. La settimana successiva arriva il doppio impegno del torneo di Lignano Sabbiadoro, con due partite da giocare venerdì 6 e sabato 7 settembre. Sabato 14 settembre trasferta a Piacenza per affrontare l’Assigeco (serie A2), le ultime sgambate sono previste in casa contro Desio (serie B nazionale) giovedì 19 settembre ma soprattutto sabato 21 settembre, quando ELAchem ospiterà la formazione svizzera del Massagno, finalista dello scorso campionato elvetico, in un’amichevole dal prestigioso sapore internazionale.

Il calendario:

Dom. 25/08/24 – ELAchem Vigevano-Crema – ore 18.00

Gio. 29/08/24 – ELAchem Vigevano- OrziBasket – orario da definire

Sab. 31/08/24 – Memorial Bertolazzi – Omegna-ELAchem Vigevano – orario da definire

Ven. 06/09/24 – Torneo Lignano Sabbiadoro – ELAchem Vigevano contro avversario da stabilire – orario da definire

Sab. 07/09/24 – Torneo Lignano Sabbiadoro – ELAchem Vigevano contro avversario da stabilire – orario da definire

Sab. 14/09/24 – Assigeo Piacenza-ELAchem Vigevano – orario da definire

Gio. 19/09/24 – ELAchem Vigevano-Desio – orario da definire

Sab. 21/09/24 – ELAchem Vigevano-SAM Basket Massagno (Svi) – orario da definire

UFF.STAMPA VIGEVANO1955