Capolavoro Orlandina, battuta Latina!

Ritrova la vittoria l’Orlandina Basket vincendo e convincendo contro Latina nell’ultima gara casalinga del 2019, dopo una partita comandata dall’inizio alla fine in cui i ragazzi di coach Sodini hanno dimostrato di voler portare ha casa la vittoria. Imperiosa prova dei due americani di Capo d’Orlando: un super Johnson che fa segnare una doppia doppia da 23 punti e 21 rimbalzi e Kinsey da 24 punti.

1° Quarto: Parte benissimo capo d’Orlando che con ottimo gioco d’attacco e con una buonissima pressione difensiva, Latina è un diesel e tenta di rispondere colpo su colpo ai padroni di casa, ma gli americani dell’Orlandina continuano a produrre canestri e chiudono il primo periodo sul 22-18.

2° Quarto: Pepper e Cassese in avvio di secondo periodo provano a impattare i padroni di casa, ma ancora una volta la coppia a stelle e strisce di coach Sodini ben spallegiata da Marco Laganà trova il momentaneo massimo vantaggio (+11, 35-24 al 5′ ) . Kinsley continua a battere il ferro caldo e porta i suoi sul +9 di fine quarto (43-34).

3° Quarto: La Benacquista Assicurazioni, prova a cambiare passo in avvio di secondo tempo, ma Kinsey e compagni non sono della stessa opinione e riprendono a macinare gioco. Il duo Raucci-Musso trascina Latina al -4. La squadra si coach Sodini però non demorde e al 30′ centra il +10 (60-50).

4°Quarto:Latina arriva fino al -6 al 36’, ma le schiacciate di un indemoniato Johnson e di Bellan scrivono la parola fine sul match meritatamente vinto da Capo d’Orlando.