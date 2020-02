Filoni ancora decisivo: Rieti batte Agrigento

La NPC tiene vive le speranze playoff grazie ad una partita eccezionale del giovane amarantocelste in attacco ma soprattutto in difesa. Ottime, per i padroni di casa, anche le prove di Vildera e Passera. Ad Agrigento non basta un De Nicolao da 19 punti. Delude James, non al meglio fisicamente.

STARTING FIVE:

NPC RIETI: Passera, Raffa, Filoni, Cannon, Vildera

Allenatore: Rossi



AGRIGENTO: De Nicolao, Ambrosin, Pepe, Chiarastella, Easley

Allenatore: Cagnardi

PRIMO QUARTO- Entrambe le squadre partono bene: i siciliani sono molto precisi da oltre l’arco mentre i padroni di casa, almeno nelle prime battute, si affidano alla coppia Passera-Vildera.

Rieti perde palloni banali e concede diversi rimbalzi offensivi agli ospiti che però non sfruttano a pieno gli errori amarantocelesti e mantengono soltanto un possesso di vantaggio dopo 5’ di gioco.

La NPC non riesce a coinvolgere Cannon nella manovra offensiva e si aggrappa al solo Raffa continuando però a “regalare” diversi palloni a Ambrosin e soci che, ringraziano, e volano sul +6(16-22) costringendo Rossi al timeout a 1’ e 3’’ dal primo riposo.

Nella restante parte di frazione segna solo Zucca: il quarto si chiude 18-22.

SECONDO QUARTO- La NPC continua a gettare alle ortiche diversi attacchi con delle palle perse banali ma riesce a restare aggrappata alla partita grazie alla poco concretezza degli ospiti che, anche attaccando in maniera egregia, non riescono a trovare il fondo della retina.

Gli ottimi attacchi dei ragazzi di coach Cagnardi portano, comunque, a numerosi rimbalzi offensivi che però non vengono sfruttati a pieno dai siciliani.

Rieti non segna per 4’ ma Agrigento rimane sopra soltanto di 6 lunghezze(20-26). Raffa e Cannon riportano sotto di 1 gli amarantocelesti(25-26) ma ecco che arriva il break ospite di 8-0 concluso dalla tripla di Chiarastella a 3’ e 45’’ dall’intervallo lungo.

Agrigento si inceppa mentre Raffa, autore di 15 punti in 20 minuti di gioco, guida la rimonta reatina: il numero 15 in maglia bianca realizza anche il canestro sulla sirena che manda le squadre negli spogliatoi sul 37-35.

TERZO QUARTO- Dopo l’intervallo la NPC torna con un faccia diversa rispetto ai primi 20’ soprattutto in difesa.Inoltre Passera e compagni confezionano un 6-0 di parziale interrotto dall’appoggio di Easley(45-37).

E’ proprio Passera l’assoluto dominatore e artefice dell’allungo amarantoceleste: il veterano riesce a mettere in ritmo anche i propri compagni, con un Vildera implacabile dalla media.

Agrigento segna praticamente solo dalla lunetta e dopo 6’ di secondo tempo deve recuperare 12 lunghezze(58-46).

Nel momento più buio, dopo il 4° fallo di Raffa per la Rinnovabili sale in cattedra De Nicolao, che da solo riporta sul -4(62-58) i suoi. Gli ospiti avrebbero anche la palla per tornare sul -2 ma Ambrosin fa fallo in attacco su Pastore.

L’azione successiva, che conclude il quarto, si chiude con un canestro del solito Passera(64-58).

QUARTO QUARTO-Easley realizza 4 punti in fila in apertura di ultima frazione che riportano Agrigento sotto di 2(64-62).

La partita va a fiammate da una parte e dall’altra con Zucca che permette a Rieti di mantenere il vantaggio. Le due squadre affrontano agli ultimi 300 secondi di gioco sul 70-67.

Pastore risponde presente dalla lunga ma il 5° fallo di Raffa e una bomba di Ambrosin tengono vive le speranze siciliane. Nell’azione successiva un’ulteriore palla persa dai suoi costringe Rossi al timeout a 4’ e 5’’ dalla sirena lunga.

Agrigento ha 2 volte il possesso per pareggiare o, addirittura, sorpassare Rieti ma spreca; la NPC ringrazia e continua a condurre il match. Filoni, realizza un 3+1 con l’aiuto della tabella che porta gli amaranto celesti sopra di 7(79-72) a 2’ dalla fine.

La giocata del giovane aquilano spezza le gambe alla banda di coach Cagnardi mentre l’ulteriore tripla di Cannon a 1’ dalla fine è il sigillo della vittoria NPC ma si continua a giocare per la differenza canestri che rimane, però, a favore di Agrigento.

Il match termina 84-76.

PARZIALI: 18-22;37-35;64-58;84-76

TABELLINI:

RIETI: Stefanelli , Passera 10, Cannon 10, Vildera 20, Raffa 17, Zucca 8, Pastore 9, Nikolic , Filoni 10, Fornara, Mammoli, Buccini

AGRIGENTO: Rotondo, Cuffaro, De Nicolao 19, Veronesi, Chiarastella 10, Ambrosin 16, James 4, Moretti, Pepe 9, Easley 18