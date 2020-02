UFFICIALE – Akos Keller approda a Capo d’Orlando

Orlandina Basket comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Akos Keller. L’atleta ungherese ha firmato un contratto che lo legherà ai biancoazzurri fino al 30 giugno 2020.

Keller, classe 1989, è un centro di 208 per 105 kg proveniente dal K.K. Zadar, formazione militante nel massimo campionato croato, dove era arrivato ad ottobre dopo aver iniziato la stagione in patria al Körmend K.C. In Crozia le sue medie sono state di 6 punti e 4 rimbalzi in 25 partite totali disputate, mentre in Ungheria ha disputato 5 partite con 10 punti e 7 rimbalzi a gara.

Keller nel corso della sua carriera, disputata per gran parte in patria, tra Alba Fehéràr e Szolnoki Olaj, ha vinto 5 campionati Ungheresi consecutivi da il 2012 e il 2017 e 4 Coppe d’Ungheria. Nella stagione 2018/19 gioca in Francia al Pau Orthez, nella massima divisione Francese: per lui 6.1 punti, 4.1 rimbalzi con il 58% da 2 in 18’ di media.

Akos è anche l’attuale capitano della Nazionale Ungherese, con cui ha disputato le fasi finali di Eurobasket 2017, dove i magiari sono stati eliminati agli ottavi dalla Serbia. In 40 partite giocate con la Nazionale maggiore finora Keller vanta medie di 5,8 punti e 5 rimbalzi a partita. Keller disputerà anche le partite di qualificazione a Eurobasket 2021 in programma i prossimi 20 e 23 febbraio.

Un rinforzo nel reparto lunghi che potrà sicuramente essere utile fin da subito alla squadra di coach Marco Sodini.

Il giocatore ha già raggiunto la squadra in trasferta in terra lombarda e scenderà regolarmente in campo domenica per la sfida contro Treviglio.

Uff stampa Orlandina Basket