UFFICIALE – Alvise Sarto approda alla Blu Basket Treviglio

La Blu Basket Treviglio firma l’under Alvise Sarto, che diviene così il primo giocatore acquistato dopo il cambio alla guida della squadra, ora nelle mani di Devis Cagnardi.

Nato a Venezia il 13 aprile del 2000, è una guardia-ala di 199 cm per 87 kg e ha siglato con la Blu Basket un contratto biennale.

Alvise compie tutta la carriera under a Treviso, prima nel settore giovanile della Benetton Treviso (finali nazionali Under 15 e 16), passando poi alla nuova compagine trevigiana, la De’ Longhi Treviso (finali nazionali Under 18 e 20) con la quale esordisce in prima squadra, conquistando la promozione in Serie A [dopo la semifinale vinta proprio contro Treviglio] e chiudendo, complessivamente tra stagione regolare e playoff, con 1.64 punti e 0.67 rimbalzi in 7.42 minuti di media sul parquet.

La scorsa stagione era in prestito dalla De Longhi Treviso a Mantova (A2), dove, in 23 gare disputate, ha fatto registrare 2.04 di media in 8.34 minuti di impiego.

Sarto ha indossato anche la maglia azzurra della Nazionale Under14, 15, 16 e 18, prendendo parte all’Europeo di Radom (Polonia) nel 2016.

SCHEDA

Guardia/Ala

Data di nascita: 13/4/2000

Nazionalità: ITA

Altezza: 200 cm

Peso: 87 kg

Società provenienza: Pompea Mantova

Uff stampa Blu Basket Treviglio