UFFICIALE – Bergamo conferma anche Matteo Parravicini

Il terzo tassello di Bergamo per la stagione 2020-2021 è Matteo Parravicini. Si tratta di un’altra graditissima conferma per la società presieduta da Massimo Lentsch: il giovane atleta varesino, 19 anni appena compiuti, completa il reparto playmaker dei gialloneri, ricomponendo la coppia già visto lo scorso anno con Ruben Zugno. Nel suo primo campionato di Serie A2, Parravicini – nelle 24 gare disputate tra Supercoppa e regular season – ha viaggiato a 6 punti di media in 18 minuti di utilizzo in campo, ed è stato protagonista di un finale in crescendo.

“Sono molto contento di poter proseguire la mia carriera a Bergamo dove ho trovato un clima fantastico e delle persone altrettanto meravigliose che non vedo l’ora di riabbracciare – esclama sorridente Parravicini. Sono entusiasta di ritrovare coach Calvani e di essere nuovamente a sua disposizione. Voglio ripagare la rinnovata fiducia della Società al meglio e provare a regalare maggiori emozioni rispetto alla stagione scorsa!”

“Il primo principio su cui si basa la ricostruzione del nuovo roster di BB14 è quello delle riconferme e della ricerca di giocatori under futuribili e ambiziosi. Matteo incarna perfettamente i due aspetti. Non abbiamo esitato a ripartire dalle ottime prestazioni della scorsa stagione: la crescita di Matteo e la sicurezza con cui ha saputo tenere il campo sono state evidenti a tutti, il percorso interrotto riprenderà con convinzione e con reciproco slancio ed entusiasmo.”, queste le parole del GM Gianluca Petronio.

FONTE: Uff. Stampa Bergamo Basket 2014