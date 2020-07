UFFICIALE – Biella annuncia Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski è un nuovo giocatore di Edilnol Pallacanestro Biella. Il centro polacco con passaporto italiano, nato a Lodz (Polonia) il 9 gennaio 1990, ha firmato un contratto che lo legherà all’Edilnol fino al 30 giugno 2021.

Cresciuto nel settore giovanile di Treviso, Wojciechowski ha vissuto buona parte della sua carriera in Italia tra A2 e A1, diventando un punto di riferimento in ogni squadra. Nelle ultime quattro stagioni italiane Kuba ha giocato in serie A a Cantù, Cremona, Capo d’Orlando e Brindisi. In Sicilia ha chiuso con 9 punti e 6 rimbalzi di media, mentre in Puglia 5 punti e 3 rimbalzi per ogni allacciata di scarpe.

Lo scorso anno ha indossato la maglia del Legia Varsavia, ma un infortunio e la sospensione del campionato per il coronavirus gli hanno permesso di scendere in campo una sola volta. Un giocatore che va a rinforzare il reparto lunghi rossoblù, un elemento di esperienza importante per coach Paolo Galbiati.

Benvenuto a Biella Kuba!

Uff.Stampa Pall.Biella