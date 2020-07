UFFICIALE – Biella, dalla Reyer Venezia arrivano Miaschi e Berdini

Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare gli arrivi a Biella, in prestito dalla Reyer Venezia, di Federico Miaschi e Nicola Berdini.

Federico Miaschi, nato a Genova il 26 aprile 2000, è la nuova guardia di Edilnol Pallacanestro Biella, uno dei prospetti più interessanti della nidiata 2000 che ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro in Liguria, prima a Chiavari e successivamente a Genova.

Nel 2016 entra a far parte del settore giovanile della Reyer Venezia, formazione con cui debutta nel massimo campionato italiano prima delle esperienze a Padova, Trapani e, nell’ultima stagione, Pesaro.

Con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vive il suo primo campionato intero nella massima serie con un massimo di 13 punti nella sfida del 19 gennaio contro la Dinamo Sassari.

Nicola Berdini, esterno classe 2003 che ha concluso il suo percorso giovanile con la maglia della Reyer Venezia, è un’aggiunta importante che dimostra la linea green scelta dalla società rossoblù per questa stagione.

Playmaker con visione di gioco (è stato il miglior assistman dell’ultima edizione della Next Gen Cup), Berdini è considerato uno dei migliori talenti emergenti del panorama cestistico nazionale ed è pronto a mettersi in mostra nel campionato di A2.

Ecco il commento del Club Manager rossoblù Marco Atripaldi: “Sono particolarmente soddisfatto di poter annunciare questi due arrivi. Federico Miaschi e un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in A2 e in A1, aveva molte richieste, il fatto che abbia scelto Biella rende orgoglioso il Club e lo staff tecnico. Sarà la guardia titolare e proseguirà con la nostra maglia il suo percorso di crescita umana e tecnica. Nicola Berdini e un playmaker molto giovane, ma a soli 17 anni ha già mostrato talento e qualità non facilmente riscontrabili in chi gioca in quel ruolo. Entrambi i ragazzi provengono dalla “cantera” della Reyer Venezia e sono sotto il controllo della società campione d’Italia, ringrazio il presidente Federico Casarin e il suo staff per la concreta dimostrazione di fiducia nei confronti del lavoro di Pallacanestro Biella”.

Benvenuti a Biella!

FONTE: Uff. Stampa Pall. Biella