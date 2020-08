UFFICIALE – Blitz di Cento, firmato Tekele Cotton

La Benedetto XIV annuncia l’ingaggio di Tekele Cotton!

Classe 1993, guardia di 188 cm, Cotton si è formato presso la Wichita State University, in NCAA, dove ha raggiunto le final four nel 2013 dopo una stagione di altissimo livello. Nel 2015 affronta la sua prima esperienza in Germania al Ludigsburg, dove raggiunge la semifinale di Champions League.

Nel 2018/19 è a Torino, in Serie A, dove chiuderà la stagione con oltre 10 punti di media anche in Eurocup.

Nel 2020 approda al BC Kalev (Estonia e Vtb League) dove ha il tempo di giocare poche partite prima dello stop dei campionati.

Lo statunitense completa così la coppia di stranieri della Tramec Cento.

