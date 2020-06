UFFICIALE – Bruno Mascolo resta a Tortona: accordo prolungato fino al 2021/22

Bertram Yachts Derthona comunica di avere trovato l’accordo per il prolungamento del contratto dell’atleta Bruno Mascolo, che indosserà la canotta bianconera nelle prossime due stagioni sportive.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Mascolo ha vestito la maglia numero 14 del Club in sei occasioni nella Supercoppa LNP Old Wild West, contribuendo – con 7.5 punti a partita – al successo nella competizione arrivato al termine della finale giocata il 28 settembre 2019 al PalaLido Allianz Cloud di Milano e vinta per 84-81 contro la Reale Mutua Torino.

Bruno è sceso in campo in tutte e venticinque le partite (tredici successi) di stagione regolare del Girone Ovest che Bertram Yachts Derthona ha disputato nella passata stagione, totalizzando 8 punti e 3.8 assist di media.

Ora si appresta a cominciare la seconda stagione consecutiva con il Club.

ʺHo percepito nella società, a partire dal Dottor Gavio, e in Marco Ramondino grande voglia che io fossi protagonista di un progetto – le parole di Bruno Mascolo, playmaker della Bertram Yachts Derthona – che è molto ambizioso. Credo che ci siano poche società in Italia solide e stabili come il Derthona, dove le ambizioni personali e di squadra collimano. Già lo scorso anno mi sono trovato molto bene con la dirigenza e con i compagni, si è creato un rapporto importante già a partire dalla Supercoppa e poi in campionato, quando siamo riusciti, insieme, a superare le difficoltà incontrate nel corso della stagioneʺ.