UFFICIALE – Cappelletti rinnova con Torino per i prossimi due anni

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare l’accordo biennale con Alessandro Cappelletti, nella scorsa stagione ha dimostrato di essere tra i giocatori più efficaci di tutta la categoria.

Il playmaker classe 1995 sotto la mole, nonostante qualche problema fisico, ha guidato la Reale Mutua da vero leader, mettendo in ritmo i compagni e costruendo anche per sé. Una stagione da oltre 10 punti di media, con il 64 % da due, 5 rimbalzi e 4 assist a partita, per un giocatore completo e incisivo in ogni aspetto del gioco.

Coach Cavina potrà ancora contare su uno dei pilastri del gruppo della scorsa stagione, diventato da subito idolo del pubblico del Pala Gianni Asti, che non vede l’ora di rivederlo in campo con la canotta gialloblu.

–

Ufficio stampa

Reale Mutua Basket Torino