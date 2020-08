UFFICIALE – Cento ingaggia Danilo Petrovic

La Benedetto XIV annuncia la firma di Danilo Petrovic.

Classe 1999, ala di 203 cm di formazione italiana, il giocatore ha debuttato in prima squadra con la Virtus Bologna nel 2016, per poi passare ad Ortona (Serie B) e di nuovo in A2 con Poderosa Montegranaro e Forlì.

Con la nazionale della Serbia ha vinto i mondiali Under 18 nel 2017, disputati in Slovacchia.

Petrovic aveva firmato un pre-contratto con la Benedetto XIV a giugno, divenuto poi valido con la l’ammissione della società in A2.

Uff.Stampa Benedetto Cento