UFFICIALE – Colpo Derthona, firmato Jamarr Sanders

Bertram Yachts Derthona è lieta di annunciare di avere raggiunto un accordo con Jamarr Rodez Sanders, guardia classe 1988 che ha iniziato la stagione al Gaziantep in Turchia.

LA CARRIERA – Nato a Chicago (Illinois) il 2 agosto 1988, dopo avere frequentato la Jeff Davis High School la carriera collegiale di Sanders si snoda tra Alabama State, NW Florida State e UAB (University of Alabama-Birmingham) dove totalizza 17.8 punti e 4.6 rimbalzi di media in NCAA nel suo anno da senior.

Dopo una breve avventura in Grecia, al Drama, Jamarr dal 2011 al 2013 gioca con la maglia degli Austin Toros, franchigia NBDL associata ai San Antonio Spurs, viaggiando in doppia cifra di media. Si trasferisce poi in Italia, a Veroli, nel 2013/14, alla corte della squadra allenata da Marco Ramondino e di cui Ferencz Bartocci è General Manager: Sanders li ritrova entrambi a Tortona, così come Andrea Casella di cui è stato compagno di squadra in quell’occasione. Nel Lazio Jamarr si impone come giocatore versatile, facendo registrare 14.1 punti e 5.4 rimbalzi a gara, tirando con il 38% da tre punti.

Dal 2014 al 2016 rimane in Italia, disputando la Serie A e l’Eurocup con la maglia di Trento, confermandosi un giocatore eclettico in grado di agire in più ruoli. Nella stagione 2016/17 è in Germania, al Telekom Bonn, formazione con cui disputa la FIBA Europe Cup e il campionato, raggiungendo i playoff dove viene eliminato per 3-1 dal Bamberg poi campione.

L’anno successivo fa il suo ritorno in Italia firmando con la Novipiù Casale Monferrato ritrovando così coach Marco Ramondino: Sanders si impone come giocatore chiave della squadra offrendo un rendimento totale sui due lati del campo e producendo 16.1 punti, 6 rimbalzi e 4.6 assist di media tirando con il 52% da due punti, il 41% da tre punti e il 79% in lunetta. In quell’anno la Novipiù è protagonista di un campionato di alto livello fin dalle prime giornate, comandando la classifica del Girone Ovest dall’inizio alla fine e guadagnandosi il diritto a essere testa di serie, insieme a Trieste, del tabellone playoff. La squadra allenata da Ramondino raggiunge la finale playoff, in seguito al grande successo per 3-1 sulla Fortitudo Bologna in semifinale, perdendola 3-0 per mano proprio di Trieste (che ottiene la promozione in Serie A).

Nel 2018/19 Jamarr si trasferisce proprio nella formazione allenata da Dalmasson, facendo nuovamente ritorno in Serie A e contribuendo al raggiungimento dei playoff terminati con l’eliminazione per mano di Cremona nei quarti di finale. Dopo avere iniziato l’annata 2019/20 in Turchia, al Gaziantep, ora Sanders arriva alla Bertram Yachts Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Jamarr Sanders verrà presentato ai giornalisti e ai tifosi del Derthona venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso il punto vendita di Simecom a Tortona (sito in Via Emilia 193), sede della presentazione del Derby della provincia contro la Novipiù Casale Monferrato.

Uff stampa Bertram Yachts Derthona