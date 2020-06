UFFICIALE – Davide Reati e Treviglio ancora insieme fino al 2023

La Blu Basket Treviglio comunica di aver prolungato il contratto dell’atleta Davide Reati sino al 2023.

Come anticipato la scorsa settimana attraverso le parole del Presidente Gianfranco Testa,la Blu Basket sta già tessendo le fila per costruire la prossima avventura bianco blu.

Non si poteva che ripartire dall’uomo simbolo della squadra: il Capitano, Davide Reati.

Non solo una conferma, bensì una vera e propria dichiarazione d’amore alla società di Via del Bosco: Davide ha infatti prolungato il contratto ,che già lo legava alla Blu Basket fino al 2021, estendendone la durata alla stagione 2022-2023.

Davide Reati (193 cm, guardia-ala) è nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 16 settembre 1988. Va a referto per la prima volta il 19 settembre 2004 a Codogno (Casalpusterlengo-Mylena 75-86), ma esordisce realmente in B1 la settimana dopo, al PalaFacchetti, (Mylena-Ragusa 99-66) segnando i suoi primi 2 punti. È tra i Top 10 societari sia per presenze (5° con 247 gare, nella graduatoria condotta da Enrico Degli Agosti con 367 partite), sia dei marcatori (7° con 2538 punti, nella classifica comandata da Luca Gamba con 4256 realizzazioni).

È al nono campionato a Treviglio, 247 gare (144 vinte e 103 perse) di cui 124 presenze da capitano. Per ben 42 volte è stato il miglior realizzatore della squadra, andando a segno 225 volte su 247 presenze (sole 22 volte è rimasto a secco); 98 volte sotto i 10 punti, 100 volte tra 10 e 19 punti, 24 volte tra 20 e 29 punti e 3 volte over 30 con un high score di 39 punti il 17.01.2010 in Treviglio-Bologna F. (101-104 d1ts).

Reati: “Sono contento e soddisfatto di aver rinnovato il contratto con Treviglio, ringrazio la società che mi dà la possibilità di continuare con una maglia importante e prolungare la mia permanenza qui. È un segnale forte da parte di una società che sta già programmando la prossima stagione. C’è voglia di ricominciare, di giocare, di tornare alla normalità. Speriamo di riprendere il prima possibile lasciando tutto ciò che è successo in questi mesi alle spalle”

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket 1971 Treviglio