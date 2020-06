UFFICIALE – Della Rosa confermato a Pistoia

Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver prolungato l’accordo in essere con l’atleta Gianluca Della Rosa. Il capitano della prima squadra ha firmato un contratto biennale: sarà lui il cardine della ripartenza biancorossa.

Questo il commento dell’allenatore Michele Carrea: “Gianluca ha dimostrato sul campo quanto possa essere utile in Serie A e dunque non posso che essere ottimista sul suo apporto nella categoria inferiore. È un play che garantisce energia, cambio di ritmo e positività, inoltre sono convinto che al piano di sotto possano emergere maggiormente le sue qualità sul pick’n’roll, nel passaggio e nel trattamento della palla. È un’operazione che ci permette di dare continuità e ne sono contento, anche perché ritengo che la sua ambizione e il suo legame con la piazza siano una garanzia”.

Così Gianluca Della Rosa: “Sono estremamente felice di continuare il mio percorso con questa maglia e mi fa enormemente piacere che sia il vecchio sia il nuovo corso abbiano creduto in me: mi riempie di orgoglio perché significa che qualcosa di buono l’ho fatto. Ai tifosi dico che è normale che ci sia tanto dispiacere in questo momento, ma non dobbiamo disperarci: questa società ha un progetto, io ci credo fermamente e dobbiamo voltare pagina. La Serie A non deve essere più un rammarico, ma va vista come un obiettivo. Dobbiamo avere un sogno, quello di riconquistarla. Indipendentemente da quanto tempo di vorrà. E per farlo bisogna ripartire insieme, con l’entusiasmo che ci contraddistingue: ci sarà bisogno di tutti”.

Nato a Pistoia il 20 agosto 1996, playmaker di 180 cm per 73 kg, Della Rosa è un prodotto del settore giovanile biancorosso (si è laureato vicecampione italiano Under 19 nel 2015) che in carriera ha vestito anche le casacche di Rieti, Bottegone e Don Bosco Livorno. Tesserato dal Pistoia Basket nel corso dell’annata 2017-18, ha debuttato in serie A il 9 dicembre 2017 nella gara vinta contro Pesaro: da allora non ha più lasciato l’amata maglia della sua città.

Uff stampa Pistoia Basket 2000