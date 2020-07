UFFICIALE – Eurobasket, confermato Ken Viglianisi

Dopo quella di Capitan Fanti, altra conferma per l’Eurobasket in vista della prossima annata sportiva. Kenneth Viglianisi resterà infatti legato alla società di via dell’Arcadia, inserendo nel lungo curriculum una seconda stagione con la società capitolina.

Dalle sue parole traspare l’entusiasmo per il prosieguo della sua avventura romana: “In vista della prossima stagione sono molto carico. Sono compiaciuto dalla chiarezza della linea dettata dalla società e di coach Pilot riguardo al ruolo in squadra di ciascuno di noi. Inoltre, mi fa ben sperare la propensione al sacrificio e al lavoro in palestra dei ragazzi del roster: nel prossimo campionato tenteremo di stupire.”

Coach Pilot è soddisfatto di ritrovare l’italo-tedesco: “Quella di Kenneth è una gradita conferma rispetto allo scorso anno. Abbiamo condiviso una stagione con alti e bassi e da parte sua c’è grandissima voglia di riscatto. Per la nostra squadra sarà un giocatore molto importante grazie alle sue caratteristiche sia tecniche che fisiche, e la sua grande esperienza nel campionato di serie A2 darà una mano a un gruppo così giovane. È un ragazzo straordinario che non ha mai fatto mancare l’impegno in allenamento e in partita, perciò sono stato felice di poterlo avere a disposizione anche in questa stagione.”

FONTE: Uff. Stampa Eurobasket Roma