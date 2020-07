UFFICIALE – Eurobasket Roma conferma Alexander Cicchetti

Altro prodotto del settore giovanile dell’Eurobasket che resterà in squadra in vista del prossimo campionato. Alexander Cicchetti sarà infatti parte del roster capitolino che affronterà la stagione 2020/2021, confermando l’idea del club di puntare su ragazzi molto legati ai colori societari.

Alex è felicissimo di proseguire la sua avventura a Roma: “All’Eurobasket sono cresciuto e mi sento a casa, sono entusiasta di continuare il progetto di crescita personale che ho iniziato qui a 17 anni. Conosco già quasi tutti i compagni e il coach, sono convinto che sia l’ambiente ideale per me e non vedo l’ora di iniziare”.

Commenta a proposito il gm Scatarzi: “Alexander è un ragazzo che negli ultimi anni è maturato tantissimo; specialmente nella scorsa stagione ha dimostrato con continuità di poter essere un protagonista in questa categoria. La sua dedizione al lavoro quotidiano e la voglia ferrea di migliorarsi, implementando gli aspetti del proprio gioco, lo hanno reso un giocatore estremamente affidabile, seppur giovane e ancora con margini di miglioramento. Il suo rappresenta il profilo perfetto per l’idea che avevamo in mente del gruppo allestito in vista del prossimo campionato.”

