UFFICIALE – Eurobasket Roma, confermato Damiano Pilot come capo allenatore

Tanta voglia di tornare in palestra per Damiano Pilot: “Non vedo l’ora di poter ricominciare a lavorare, ripartendo da dove eravamo stati interrotti a causa del Covid. In questi mesi ci siamo adoperati per riconfermare dei giocatori che, nella passata stagione, hanno dimostrato di credere in questo progetto, per poi concentrarci su alcuni innesti che completassero il roster. Sarà una squadra giovane e con spiccate caratteristiche atletiche, per essere all’altezza di un campionato che ultimamente è diventato sempre più ‘fisico’. La prossima A2, per quello che si può pronosticare ad oggi, avrà delle gerarchie tutte da ridefinire, ovviamente escludendo quelle due tre squadre che sembrano essere, già ora, attrezzate per un campionato di vertice. Credo sia molto stimolante poter allenare in un campionato apparentemente così aperto, così come lo è allenare un gruppo in cui molti ragazzi sono nati nell’Eurobasket e sono tornati adesso, essendo cresciuti cestisticamente negli ultimi anni. Con lo staff tecnico, rinnovato in alcune figure, siamo già al lavoro da alcune settimane per programmare la ripartenza in vista della nuova stagione”.

“Questa conferma era la logica conseguenza alla promozione di Damiano, avvenuta durante lo scorso campionato – il commento del Direttore Generale, Cristiano Buonamici -. Conosciamo le sue potenzialità e siamo contenti di poter iniziare con lui questo nuovo percorso, sperando che possa essere ricco di soddisfazioni sportive”.

–

Ufficio Stampa Eurobasket Roma