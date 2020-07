UFFICIALE: Eurobasket Roma, firmato Roberto Gallinat

Primo squillo a stelle strisce in casa Eurobasket Roma: è ufficiale, infatti, la firma della guardia/ala Roberto Tremaine Gallinat. Classe 1996, nato ad Atlanta, dopo aver disputato il College alla University of Pacific ha vissuto la prima stagione in Europa, nell’anno appena trascorso, agli Horsens IC nel campionato danese, chiudendo con 19.1 punti, 3.5 rimbalzi e 1.4 assist a partita e venendo eletto MVP della stagione.

“Roberto è un giocatore molto interessante – commenta coach Pilot – con un grande atletismo e spiccate doti realizzative, come ha avuto modo di dimostrare nella sua carriera universitaria e nel suo primo anno in Europa. Può giocare in diversi ruoli fra gli esterni grazie alla propria duttilità: oltre all’aspetto tecnico, però, quello che mi ha colpito è stata la sua grande motivazione e la sua etica del lavoro. Sono convinto che si adatterà al meglio al campionato italiano e sarà certamente una delle punte di diamante della nostra squadra”.

Impaziente di iniziare questa nuova stagione il neo-Eurobasket Gallinat: “Non vedo l’ora di essere a Roma, poter conoscere la squadra, la società e iniziare a giocare quanto prima. Spero davvero possa essere una stagione ricca di soddisfazioni, in cui si possa fare bene: io sono pronto a creare entusiasmo e farò conoscere a tutti il mio gioco ‘southern style’”.

Gallinat raggiungerà la squadra per l’inizio della preparazione e ha già scelto il #4 come numero di maglia.

Ufficio Stampa Eurobasket Roma