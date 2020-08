UFFICIALE – Giorgio Tesi Group Pistoia completa il roster con tre giovani del vivaio

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare che il roster della prima squadra targata Giorgio Tesi Group in vista della prossima stagione di Serie A2 sarà completato dai giovani atleti Lorenzo Querci, Angelo Del Chiaro e Joonas Riismaa. Tutti e tre sono cresciuti nel vivaio del Pistoia Basket Academy.

Questo il commento il coach Michele Carrea, head coach della Giorgio Tesi Group Pistoia: “Abbiamo una panchina molto giovane caratterizzata da un alto tasso di pistoiesità. Querci e Riismaa sono due giocatori simili per lo spazio che occupano sul campo, ma diversi per caratteristiche. Entrambi hanno grande disponibilità a mettersi in discussione per crescere e migliorare. Saranno un’importante risorsa dalla panchina, potranno dare energia ai quintetti e nel corso della stagione svilupperanno i mezzi per incidere. Del Chiaro entra in un pacchetto di lunghi intercambiabili: penso che in un contesto così possa sfruttare tante opportunità di miglioramento, lavorando con giocatori molto duttili. Ha avuto un percorso sfortunato e ultimamente ha visto poco campo: con lui ci sarà bisogno di tempo, ma le qualità del ragazzo sono fuori discussione. Siamo convinti che sfrutterà al meglio questa occasione”.

“Dopo un anno a Capo d’Orlando in cui mi sono fatto le ossa sono felice di poter tornare a vestire la maglia di Pistoia – ha dichiarato Lorenzo Querci – grazie alla società che ha continuato a credere in me, darò sempre il 100% per questa maglia. Credo che il roster sia un bel mix di gioventù ed esperienza: faremo bene”. “Sono più che contento di essere rimasto a Pistoia, per me è un ambiente super – gli ha fatto eco Angelo Del Chiaro – aspetto con ansia l’inizio della prossima stagione, vogliamo far vedere a tutti quello che valiamo. Saremo un gruppo estremamente combattivo”. “Per me sarà una grande opportunità che voglio sfruttare al meglio – ha chiosato Joonas Riismaa – farò tutto quello che potrà essere utile alla squadra per conquistare risultati importanti. Sarà una grande stagione”.