UFFICIALE – Gioventù e atletismo: Yannick Giombini è della JB Monferrato

La Novipiù J Basket Monferrato è felice di comunicare il raggiunto accordo con l’atleta Yannick Giombini, che si è legato al Club di Casale Monferrato per le prossime tre stagioni sportive.

BIOGRAFIA – Ala di 201 cm, classe 2001, Giombini si forma cestisticamente nella sua città natale, con la maglia della Cab Stamura Ancona, con la quale fa anche le prime esperienze in un campionato senior, in Serie B.

La scorsa stagione si trasferisce a Casale Monferrato per giocare con la Junior Casale nel campionato Under 18 Eccellenza e in Serie C Gold con la CB Team, oltre che ad essere aggregato alla prima squadra di coach Ferrari.

È un figlio d’arte: suo padre è il pallavolista Leondino Giombini, vincitore di 3 World League e di un Campionato Europeo con la Nazionale Italiana, mentre con i Club ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa CEV e una Champions League.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “Sono contento che Yannick abbia deciso di legarsi a noi per tre anni. Nella passata stagione ci ha fatto vedere le sue potenzialità e sono sicuro che lavorando con il nostro Staff potrà ancora alzare il suo livello e dimostrare di essere un giocatore di categoria.”

Yannick Giombini (Ala JB Monferrato): “Sono molto contento della possibilità che la JB Monferrato mi sta dando. Sarà un anno molto importante per la mia crescita, allenarsi e far parte di un gruppo di così alto livello mi metterà alla prova ogni giorno e farò di tutto per farmi trovare pronto. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare.”

FONTE: Area Comunicazione JB Mnonferrato