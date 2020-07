UFFICIALE – Gradito ritorno in casa Eurobasket Roma, quello di Valerio Staffieri

Nuova aggiunta per l’Eurobasket Roma in vista della stagione 2020/21, quella di un ragazzo che dalle parti di Via dell’Arcadia non è proprio sconosciuto. Si tratta di Valerio Staffieri, protagonista in campo nella cavalcata vincente che nel 2016 portò la società capitolina alla promozione in Serie A2. Categoria in cui “Staffo” ritrova dopo quattro stagioni il club.

Valerio il ritorno non l’aveva mai escluso; ora che si è concretizzato, è raggiante: “Tornare a giocare con l’Eurobasket rappresenta per me la chiusura di un cerchio: ho lasciato la squadra dopo la promozione e ho passato questi anni ad aspettare una possibilità di giocarmi le mie carte in A2. Quando questa opportunità si è presentata non ho esitato un secondo, sopratutto perche questa maglia me la sento veramente addosso. Conosco la maggior parte dei ragazzi e sono convinto che con il lavoro duro e lo spirito da combattimento potremmo fare bene.”

Soddisfazione anche per il gm Scatarzi: “Il ritorno di Staffieri in maglia Eurobasket ci rende estremamente felici. Valerio è uno degli artefici della promozione in A2 e, dopo ormai tante stagioni da protagonista in Serie B, ha dimostrato sul campo di meritare la categoria superiore. Siamo convinti di aver trovato in lui il profilo ideale per il ruolo che gli è stato richiesto da coach Pilot: inoltre, inseriamo un altro elemento che già conosce le mura di Via dell’Arcadia e che sente ‘sua’ questa maglia, dando seguito all’obiettivo che ci eravamo prefissati per la costruzione di una squadra coesa”.

