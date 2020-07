UFFICIALE – Gran tiratore e uomo-squadra: sarà Marks il secondo straniero di Pistoia

Il Pistoia Basket è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Derrick Michael Marks. La prolifica guardia statunitense, reduce dall’avventura al Basket Torino, ha firmato un contratto annuale. Alla sua quarta stagione in Italia, dove si è dimostrato una certezza per il campionato di Serie A2, Marks è il secondo rinforzo straniero del roster biancorosso per il 2020-21.

Nato a Chicago il 14 settembre 1993, guardia di 191 cm per 93 kg, Marks si forma alla Boise State University. Nel suo anno da senior totalizza oltre 20 punti di media con il 40% dall’arco, guadagnandosi il titolo di giocatore dell’anno nella sua conference d’appartenenza. Nel 2015, da rookie, sbarca in Italia grazie alla chiamata di Tortona, disputando una stagione in crescendo chiusa con oltre 18 punti di media nei playoff. L’anno successivo si conferma ad alti livelli con la maglia di Ravenna, dimostrando spiccate doti tecniche e atletiche nonché grande duttilità tattica. Nel 2017-18 torna brevemente in patria con gli Erie BayHawks (D-League), per poi volare in Germania al servizio dei Merlins Crailsheim. La stagione successiva si mette in evidenza in Turchia con la canotta il Manisa Basketbol Hakemleri, realizzando oltre 18 punti e 4 assist di media a partita. Infine lo scorso anno il ritorno in Italia, che vede Marks condurre Torino alla vetta del girone ovest di Serie A2 coinvolgendo con efficacia i compagni e mettendosi in proprio al momento giusto (per lui 15.2 punti di media con il 55% da due e il 40% dall’arco) fino all’interruzione forzata del campionato.

Questo il commento dell’allenatore Michele Carrea: “Siamo molto contenti di aver preso un giocatore che ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Marks può vantare una discreta esperienza in categoria, peraltro sempre in contesti vincenti; è un ottimo giocatore di sistema, sa assumersi le proprie responsabilità quando necessario ed è in grado di coinvolgere tutta la squadra alzando il livello dei propri compagni. Professionista serio e uomo di spessore, sarà un modello per tutti i giovani della nostra panchina. Adesso ci concentreremo sull’ultimo tassello, ma intanto sono soddisfatto del lavoro fatto finora”.

Queste le prime parole in biancorosso di Derrick Marks: “Sono felice di aver firmato con Pistoia, fa sempre piacere essere cercati con convinzione e spero di non deludere le aspettative che ci sono su di me. Ho parlato con il coach, mi ha semplicemente detto di essere me stesso e di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi con la mia capacità di leadership. Non vedo l’ora d’iniziare la stagione, cercheremo di essere competitivi fin da subito e per questo sarà importante lavorare sulla chimica di squadra. Se vogliamo raggiungere risultati importanti, dovremo essere in grado di migliorare costantemente”.

FONTE: Ufficio Stampa A.S. Pistoia Basket 2000