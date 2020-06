UFFICIALE – Jacopo Borra rinnova con Treviglio fino al 2022

La Blu Basket Treviglio comunica di aver raggiunto l’accordo con il centro Jacopo Borra, che prolungherà il proprio contratto sino al 2022.

Borra disputerà così la sua settima stagione in canotta Blu, con cui ha collezionato sino ad ora 171 presenze e realizzato 1447 punti. Nell’ultimo campionato il pivot torinese ha disputato 28 gare (tra campionato e Supercoppa) con una media di 10.79 pt e 9.4 rimbalzi.

Per Borra una scelta non solo professionale ma anche d’amore visto il legame instaurato negli anni con la società e i tifosi: “Sono felice e molto motivato. Ho trovato l’accordo con la Blu Basket che per me rappresenta una seconda casa. Lo scorso anno siamo stati interrotti sul più bello e ho voglia di concludere quello che non siamo riusciti a portare a termine. Mi sento all’apice della mia carriera, non sono mai stato così bene fisicamente e non vedo l’ora di ricominciare”.

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971