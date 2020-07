UFFICIALE – Jamal Olasewere è il secondo americano dell’Eurobasket Roma

E’ una vecchia conoscenza dei parquet italiani il secondo straniero ingaggiato dall’Eurobasket Roma. Jamal Olasewere, classe 1991, è difatti un habituè dei campi nostrani, dove ha già vestito le maglie di Virtus Roma, Rieti, Orzinuovi e Treviglio. Medaglia d’oro ad AfroBasket 2015 con la Nigeria, dopo l’ottima stagione giocata in Islanda al Grindavik (18,1 punti, 7,3 rimbalzi e 2,0 assist di media a gara) ritorna sui campi di Serie A2 per difendere i colori dell’Eurobasket.

Dice di lui coach Pilot: “Jamal è un giocatore che ha bisogno di poche presentazioni in questo campionato, la sua esperienza in questa lega era quello che serviva alla nostra squadra. La sua grande peculiarità è la capacità di poter giocare sia fronte che spalle a canestro, avendo a disposizione numerose soluzioni nella metà campo offensiva. Sono sicuro che possa integrarsi perfettamente nella nostra squadra. Inoltre si tratta di un ragazzo con grandissime motivazioni e questo per me è un aspetto fondamentale, perché avevo voglia di costruire un gruppo con un obiettivo comune.”

Il ragazzo è euntusiasta della nuova avventura: “Sono felicissimo di tornare in Italia e nella città di Roma; impaziente di iniziare coi nuovi compagni di squadra. Ho già parlato col coach, che mi ha già dimostrato la fiducia necessaria per esprimermi al meglio per l’intero team. Non vedo l’ora di iniziare, sarà una bella annata per l’Eurobasket Roma!”

Ufficio Stampa Eurobasket Roma