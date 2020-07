UFFICIALE – Jamarr Sanders sarà ancora la stella di Derthona Basket

Importante conferma in casa Bertram Yachts Derthona, che comunica che Jamarr Sanders indosserà la canotta con il Leone sul petto anche nella prossima stagione sportiva.

Arrivato a Tortona nel gennaio 2020, la guardia classe ’88 ha disputato sei incontri con la divisa numero 22 (con tre vittorie) facendo registrare 13.2 punti, 5.5 rimbalzi e 4.2 assist a uscita, numeri che confermano la versatilità e la capacità di creare per sé e i compagni che ha contraddistinto Jamarr per l’intero arco della sua carriera.

ʺSono molto contento di rimanere a Tortona – le parole di Sanders, che si appresta a cominciare la sua seconda stagione consecutiva in maglia bianconera – perché il Club ha allestito una squadra profonda e ricca di talento. Sono convinto che tutti i miei compagni siano desiderosi quanto me di tornare in campo, per disputare una grande stagione e provare a vincere quante più partite possibiliʺ.

