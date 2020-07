UFFICIALE – JJ Frazier torna a Treviglio

La Blu Basket Treviglio comunica l’accordo con l’atleta JJ Frazier.

Dopo quello di Nikolic ecco quindi un altro gradito ritorno in casa Blu Basket 1971, JJ Frazier ha infatti già vestito la canotta di Treviglio. Arrivato nell’Aprile 2018 per sostituire l’infortunato Voskuil, Frazier disputò gli ultimi incontri di regular season e le tre gare di playoff contro Trieste.

JJ ebbe subito un impatto roboante: 27 punti di media in stagione regolare con 24.4 di valutazione e 19.33 pt/media nella 2° fase conditi da 14 di valutazione.

James “J.J.” Frazier jr è nato a Glenville il 19 settembre 1995. Il suo curriculum cestistico inizia con il settore giovanile dei Georgia Bulldgos, per poi proseguire in Francia, in PRO A, nel JDA Dijon Basketball, (8.2 punti di media), nei Memphis Hustle, franchigia NBA in G-League (9.5 pt/media) prima dell’approdo a Treviglio.

Nel 2018/19 firma con Rieti ma dopo sole tre gare e 18.3 punti a partita, subisce un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per tutto il proseguo della stagione. A riabilitazione conclusa, nel 2019/20, viene messo sotto contratto dallo Scafati Basket dove, in 23 uscite, segna una media di 18.21 punti.

Coach Cagnardi ha così commentato l’arrivo di Frazier:

“Siamo soddisfatti di avere J.J. con noi. Al mio arrivo la posizione di playmaker era ancora da definire e la società stava valutando diversi profili, abbiamo trovato velocemente un’intesa sul giocatore che ho sentito molto motivato e disponibile. È un ragazzo di talento al quale chiediamo un ulteriore passo in avanti per completare il suo gioco e rendere migliori i compagni attorno a lui“.

Uff stampa Blu Basket Treviglio