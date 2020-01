UFFICIALE – Jon Elmore approda a Capo d’Orlando

Orlandina Basket comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Jon Elmore. L’atleta, proveniente dalla Pallacanestro Trieste, ha firmato un contratto che lo legherà ai biancoazzurri fino al 30 giugno 2020.

Elmore, classe 1996, è una combo guard di 191 cm al suo primo anno in Europa dopo una carriera collegiale di tutto rispetto. Nei suoi quattro anni a Marshall University, lo stesso college di una vecchia conoscenza orlandina come Tamar Slay, non è mai sceso sotto i 15 punti di media e nel suo anno da senior (2018/19) ha viaggiato a 20.2 punti, 5.1 rimbalzi e 5.1 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 39.3% dal campo ed il 36.3% da 3 punti.

Nel periodo passato a Trieste, alla sua prima esperienza da professionista, Elmore ha giocato 17 partite agli ordini di coach Dalmasson, realizzando 7.5 punti di media in 20.9 minuti di permanenza sul parquet, con un high di 20 punti contro la Virtus Bologna. Prima di vestire la maglia dei biancorossi, Elmore ha inoltre disputato la Summer League 2019 con i Boston Celtics.

Il giocatore arriverà a Capo d’Orlando già nella giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio, per assistere alla gara tra Orlandina e Napoli. Da domani Elmore sarà regolarmente a disposizione di coach Marco Sodini.