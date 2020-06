UFFICIALE – Junior Monferrato, in regia i fratelli Valentini

Novipiù JB Monferrato è felice di comunicare il raggiunto accordo per l’ingaggio di Luca e Fabio Valentini, che giocheranno a Casale Monferrato rispettivamente per le prossime due e tre stagioni sportive.

LUCA VALENTINI – Playmaker classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Junior Casale, con la quale ha esordito anche in Serie A2 nella stagione 2012-13. Nella stagione 2016/2017 si trasferisce a Desio dove gioca la sua prima stagione in Serie B (4.4 punti di media). Nella stagione successiva va a Lugo (7.6 punti). Le sue cifre crescono ancora nella stagione 2018/19, quando a Oleggio va in doppia cifra di media in Regular Season (10.6) e la sfiora nei playoff (9.5). I suoi miglioramenti non passano inosservati e all’inizio della scorsa stagione arriva il richiamo della Serie A2 con la firma per l’Andrea Costa Imola, con la quale colleziona della buona cifre: 6.3 punti, 3.3 rimbalzi e 2.3 assist in 20.3 minuti di media a partita.

FABIO VALENTINI – Fabio, playmaker classe 1999, è cresciuto anche lui nel Settore Giovanile della Junior Casale, dove ha partecipato a sei Finali Nazionali (una U14, due U15, una U17, una U18 e una U20) e dove finora ha sempre giocato. Esordisce in prima squadra nella stagione 2014/15, ma la sua vera rampa di lancio è la stagione 2017/18 con 13.5 minuti di media e 3.4 punti in 27 partite. Nel corso della stagione 2018/19 il suo minutaggio aumenta, così come le cifre (6.0 punti segnati in 18.6 minuti). La stagione appena conclusa vede per Fabio un inizio difficoltoso a causa di un infortunio patito nell’amichevole di pre-season contro Leiden, che lo costringerà a saltare tre partite, ma con un’evoluzione molto positiva: all’inizio del girone di ritorno, viene promosso in quintetto base. Chiuderà la stagione con 20.6 minuti di media, nei quali ha segnato 5.0 punti, 2.0 rimbalzi e 1.8 assist (high 14 con 4/6 da tre in 34 minuti nella vittoria a Scafati) con il 35% da tre.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “La firma dei due fratelli Valentini è un mattone importante nella costruzione della squadra. Fabio potrà continuare il suo percorso di crescita e avrà ancora più responsabilità. La firma di Luca, pur rispettando i nostri parametri economici, ci permette di rispettare la volontà di avere una identità locale mantenendo in equilibrio i nostri standard tecnici e le ambizioni del nostro progetto.”

Luca Valentini (Playmaker JB Monferrato): “Sono felice di aver firmato qui a Casale per la JB Monferrato e di legarmi a questa nuova società. Naturalmente sono anche contento di tornare a casa perché è il sogno di ogni bambino giocare dove si è cresciuti. Non vedo l’ora di iniziare, di dare il mio apporto a questa squadra e di dare il mio contributo in questo progetto”

Fabio Valentini (Playmaker JB Monferrato): “Sono molto contento di questo accordo con la JB Monferrato, che rappresenta secondo me un progetto molto ambizioso, e naturalmente anche felicissimo di aver finalmente l’opportunità di giocare con mio fratello, averlo come compagno di squadra sarà un’occasione. Desidero fare anche un ringraziamento al Dott. Giancarlo Cerutti, per quello che mi ha dato e per quello che mi ha permesso di dimostrare alla gente di Casale, crescendo come giocatore qui a casa mia. Ora non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la JB!”

FONTE: Area Comunicazione JB Monferrato