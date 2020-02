UFFICIALE – Kenneth Gaines firma con Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare di aver siglato un accordo, fino alla fine della corrente stagione, con l’atleta statunitense Kenneth James Gaines, guardia di 191 cm per 92 kg di peso. Il giocatore americano, ha iniziato la stagione 2019/20 con la Bertram Tortona, militante nello stesso girone del club nerazzurro, con cui ha disputato 6 partite di Supercoppa e 19 di Regular Season, realizzando 16.9 punti di media a partita. Arriverà a Latina nella serata di martedì e sarà a disposizione di coach Gramenzi per la partita di domenica 23 febbraio alle ore 18 al PalaBianchini, proprio con Derthona Basket.

La carriera – Gaines è nato a Riverdale in Georgia, negli USA il 28 gennaio 1994, ha frequentato l’high school presso la Whitefield Academy di Atlanta, in Georgia e il college presso la University of Georgia, completando il quadriennio universitario. Kenneth ha indossato la casacca dei Georgia Bulldogs, una delle squadre più prestigiose del panorama universitario americano: nel suo senior year ha fatto registrare 12.8 punti e 2.9 rimbalzi di media a partita.

Ha preso parte nel 2016 (non selezionato al Draft NBA) alla Summer League vestendo la maglia degli Houston Rockets: nelle cinque gare disputate con la squadra texana ha segnato 7.4 punti con 2 rimbalzi di media. Gaines arriva, poi, in Europa all’inizio della stagione 2016/17, firmando per gli Antibes Sharks, squadra del campionato di LNB Pro A: nei venti incontri giocati in quella stagione Gaines ha segnato 8 punti di media.

Dopo l’annata trascorsa in Francia, Kenneth si trasferisce in Lituania, al BC Juventus Utena, formazione con cui è sceso sul parquet nelle ultime due stagioni. Nel corso della prima annata si mette in mostra prima nella FIBA Basketball Champions League, dove realizza 10.4 punti di media in cinque incontri, giocando anche contro la Dinamo Sassari, poi nella FIBA Europe Cup, terminata con 19 punti a gara e con l’eliminazione, per mano di Avellino, ai quarti di finale. Nella LKL il Club conclude la regular season al settimo posto e viene eliminato per 3-0 dal Lietuvos Rytas Vilnius nei quarti di finale playoff. In quell’anno Gaines vince anche lo Slam Dunk Contest della LKL.

Nel 2018/19 Kenny ha contribuito al raggiungimento del sesto posto in regular season della squadra lituana, che è stata poi nuovamente eliminata dal Lietuvos Rytas Vilnius per 2-1 nei quarti di finale playoff.

Nell’estate del 2019 Gaines ha firmato con Derthona Basket, formazione militante nel girone Ovest del Campionato nazionale di Serie A2, esattamente come la Benacquista, facendo quindi il suo esordio in Italia. Con la maglia della formazione piemontese, l’atleta americano ha disputato 6 partite in Supercoppa e 19 in Regular Season realizzando 16.9 punti di media (nella partita del girone di andata giocata contro il club nerazzurro Kenneth era stato il miglior realizzatore di Tortona con 20 punti personali).

A far data da oggi e fino al termine della corrente stagione 2019/2020, Kenneth James Gaines vestirà la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

A Kenneth va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

