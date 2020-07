UFFICIALE – Kruize Pinkins rinnova con Torino

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’atleta Kruize Pinkins, reduce da una grande annata con la canotta gialloblu.

Il classe 1993 in questa stagione si è confermato come uno dei migliori lunghi della categoria, garantendo a coach Cavina oltre 15 punti e 7 rimbalzi a partita, condendo il tutto con il 61% da due e il 38% da tre. Una conferma importantissima per la formazione torinese, che potrà contare ancora sulle prestazioni di Pinkins sotto i propri tabelloni.

Ufficio stampa Reale Mutua Basket Torino