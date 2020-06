La Fortitudo Agrigento comunica che, Giovanni De Nicolao non è più un giocatore biancazzurro. La società agrigentina ed il play maker classe ’96 si separano. La Fortitudo Agrigento desidera ringraziare Gioanni De Nicolao per l’impegno profuso in questa stagione e gli augura tutto il meglio per il suo futuro.

Buona fortuna Giò!

FONTE: Ufficio Stampa Fortitudo Moncada Agrigento