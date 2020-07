UFFICIALE – L’Eurobasket riporta a casa Gabriele Romeo

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: è il caso di Gabriele Romeo, nuovo giocatore dell’Eurobasket Roma versione 2020/21.

Dopo essere passato per Agropoli, Scafati e Latina, Gabriele è tornato alla casa madre dell’Eurobasket. Si ricongiunge perciò con la società in cui aveva già esordito a nell’allora Divisione Nazionale B a soli 16 anni (dopo l’ottima trafila nel settore giovanile) ritrovando la squadra in Serie A2.

Romeo è al settimo cielo: “Sono felicissimo e carico di indossare di nuovo la maglia dell’Eurobasket, giocare nella mia città e nella società in cui sono cresciuto. Questo è sicuramente uno stimolo ancora in più per me! Inoltre conosco coach Damiano Pilot da qualche anno; questo ha fatto sì che quando è arrivata la chiamata da parte della società e da parte sua non ho esitato un attimo ad accettare. Mi sono messo subito a sua disposizione, tant’è che già ci stiamo allenando per essere carichi e pronti per la prossima stagione”.

Soddisfazione anche per lo stesso coach Pilot: “Sono molto felice del ritorno di Gabriele nella nostra società, dopo diverse stagioni importanti in giro per l’Italia. È un giocatore dal grandissimo atletismo, che può coprire più ruoli nel reparto esterni, dandomi la possibilità di cambiare anche la tipologia del quintetto. Il suo attaccamento ai nostri colori è un punto cardine di questa stagione: altri membri della squadra oltre a lui sono nati in questo club e sono convinto che questo sia un aspetto che va oltre la pura tecnica e tattica, che per me ha una valenza incalcolabile”.

