Lodovico Deangeli non proseguirà con la Pallacanestro Biella. Il classe 2000 aveva firmato un 1+1 la scorsa estate, ma ha deciso di non esercitare l’opzione e quindi sarà free agent e libero di scegliere la sua nuova squadra.

Giovanili di Trieste, ha poi giocato in C Silver prima dello sbarco in A2 dove ha segnato solamente un punto di media.