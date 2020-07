UFFICIALE – Lorenzo Baldasso firma con la Benacquista Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Lorenzo Baldasso, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2020/21. Baldasso, guardia, classe 1995 per 192 cm di altezza e 89 kg di peso, è un nuovo importante innesto in casa nerazzurra: «Ho accettato la proposta di Latina con grande entusiasmo, perché la cosa che mi ha maggiormente impressionato, e favorevolmente colpito, è stata la tempestività e la convinzione con cui la società mi ha contattato e voluto».

Baldasso è un giocatore esperto e un buon conoscitore della Serie A2 in cui milita da diverse stagioni ed è un tassello importante per il club latinense, che si appresta a partecipare al secondo campionato nazionale per la settima volta consecutiva nella sua storia decennale: «Sono diversi anni che gioco in questa categoria, devo ammettere che è molto impegnativa e nel corso del tempo ha subito vari cambiamenti – dichiara la guardia piemontese – rispetto al passato, in cui c’erano delle vere e proprie corazzate, si pensi a Treviso, a Bologna o alla stessa Trieste per citarne alcune, ora i due gironi sono più equilibrati e spesso si devono attendere le ultime giornate per definire i posti in classifica. D’altro canto il bello del basket è anche questo».

Lorenzo è impaziente di iniziare la sua avventura in maglia nerazzurra: «Arrivare a Latina con la consapevolezza di conoscere già Davide (Capitan Raucci, nda) che mi ha parlato molto bene della sua esperienza nel capoluogo pontino, e Gabriele (Benetti, nda) con cui ho condiviso alcune esperienze con le nazionali giovanili, è ulteriormente stimolante. Di coach Gramenzi ho sempre sentito parlare molto bene, so che è un allenatore molto esigente e parlando con lui ho avuto un’ottima impressione, altro motivo per cui accettare la proposta di Latina si è rivelato semplice».

A Lorenzo va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

Donatella Schirra

Ufficio Stampa

Benacquista Assicurazioni Latina Basket