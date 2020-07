UFFICIALE – Luca Severini sarà ancora a Tortona: accordo prolungato fino al 2022

Bertram Yachts Derthona comunica di avere raggiunto un accordo con Luca Severini, che continuerà a indossare la canotta del Club bianconero nelle prossime due stagioni sportive.

Arrivato a Tortona a gennaio 2020, Severini è sceso in campo con la maglia numero 20 in sei partite del Girone Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West (tre vittorie) totalizzando 9 punti e 5.8 rimbalzi in 25 minuti di utilizzo medio.

Ora Luca si appresta a cominciare la seconda stagione consecutiva con la maglia di Bertram Yachts Derthona.

ʺTortona è una società ambiziosa che ha voglia di crescere e – afferma Luca Severini – nel poco tempo in cui sono stato in città mi sono trovato davvero molto bene. Per questo la scelta di rimanere è stata abbastanza semplice. Credo che il prossimo campionato sia molto tosto, con tante squadre che si stanno rinforzando: non vedo l’ora di tornare in campoʺ.







–

Ufficio Comunicazione Derthona Basket