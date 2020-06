UFFICIALE – Matteo Graziani va a rinforzare il Derthona Basket

Bertram Yachts Derthona comunica di avere raggiunto un accordo con Matteo Graziani, guardia classe 2000 che nella scorsa stagione ha indossato la casacca dell’Eurobasket Roma.

LA CARRIERA – Nato a Livorno il 25 maggio 2000, Graziani svolge la trafila del settore giovanile presso la storica Don Bosco Livorno, società con cui raggiunge le Finali Nazionali Under 18 nel 2018, manifestazione terminata con la sconfitta nei quarti di finale contro la Virtus Roma (poi battuta in finale dalla Stella Azzurra Roma in un derby tutto capitolino).

Matteo ha disputato anche il campionato di Serie C con la prima squadra della Don Bosco, mettendosi in mostra con buone prestazioni e chiudendo l’annata a 12 punti di media. Nel 2018/19 inizia la stagione in maglia Assigeco Piacenza – formazione militante nel Girone Est del campionato di Serie A2 Old Wild West – prima di trasferirsi a Cecina, in Serie B, dove conclude l’annata. Nella stagione 2019/20 fa ritorno in Serie A2 indossando la casacca dell’Eurobasket Roma, totalizzando 2.5 punti di media nelle 23 gare disputate con la formazione romana.

Graziani ha svolto anche tutta la trafila delle Nazionali giovanili, partecipando al Torneo dell’Amicizia nel 2015 con la maglia dell’Under 15, a Eurobasket Under 16 l’anno seguente (evento chiuso al settimo posto dall’Italia), e al prestigioso Albert Schweitzer Tournament di Mannheim nel 2018, torneo concluso al terzo posto dagli Azzurri grazie al successo sulla Russia nella finale per il bronzo. Matteo ha completato la trafila delle Nazionali giovanili con alcune convocazioni con la maglia dell’Under 20.

Ora arriva alla Bertram Yachts Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

ʺMatteo è un ragazzo giovane – le parole di Marco Ramondino, capo allenatore di Bertram Yachts Derthona – ma che ha già due anni di esperienza nel campionato di Serie A2 Old Wild West e vanta un percorso di discreta continuità nei raduni delle varie Nazionali Giovanili. Per questo, al di là dei margini di crescita, siamo sicuri possa contribuire quando chiamato in causa ed ampliare le rotazioni grazie alla sua versatilità e alla sua intelligenzaʺ.

–

Ufficio Comunicazione Derthona Basket